كسرة حب
إلهام الجعفر
العيسى ينتقد معلمي المدارس الحكومية
حينما يقول وزير التعليم إن معلمي المدارس الحكومية أصبحوا مجرد ملقنين فهل يعني أنهم أصبحوا من تلقاء أنفسهم أم إن هناك ما أسهم في تكوين البنية التربوية للمعلم؟ أليس هذا المعلم نفسه من وُلد وتنفس في ظل مناهج تم تلقينه إياها في الصغر لتصبح أمراً مسلماً به، ولا حاجة لإقحامه في التفكير والتأمل والتواصل مع الآخرين؟ وعندما يتربى هذا المعلم في ظل ذلك الانغلاق التربوي ليكون نسخة مكررة من آلاف الأفراد الذين ألقت بهم قلة الوظائف الأخرى للعمل في مهنة التعليم.. عندها ماذا سيكون شكل ذلك المعلم الذي يدخل ردهات التعليم لأول مرة بعد تخرجه ليجد مشرفين يرغمونه على قبول استراتيجيات بعينها وإلغاء إبداعه وتقييمه على أساس أن يكون نسخة من آلاف الريبوتات التي تلقن دون أن يكون لها دور حقيقي فيما تعلم! وكيف له أن يكون له دور وهو مجبر تحت أجندة التعاميم الوزارية التي يرغم بأن يتعامل معها وكأنها دستور.
كان الأولى بالوزير المعروف بأفكاره الذكية التي طرحها أكثر من مرة في كتاباته قبل أن يتولى منصب الوزارة، أن يتتبع الأسباب ويفكر في البدائل والحلول التي طرحها سابقاً ويبدأ في تطبيقها، وأن يخرج المعلمين من بوتقة المحلية إلى العالمية بإبداعاتهم. نحن لا نأتي يا سيدي الوزير على أرض مفروشة بالزهور! بل نحن البشر الذين كلفهم الله بإعمار الأرض، علينا أن نبحث ونتعلم ونبتكر إذا ما منحنا الفرصة للعقول الشابة والمبدعة أن تتحرر من مجرد كتاب وقلم. نحن البشر الذين يمكن بالتدريب والتثقيف أن نغير وجه التعليم. لكن أنّى للمعلم أن يفعل ذلك وهو مضطر إلى التقيد بلوائح وأنظمة التعليم وإلا لخسر نقاطاً كثيرة في أدائه الوظيفي! سيدي الوزير، اقتحِم المدارس وجالس المعلمين لتسمع احتياجاتهم وما عندهم، ابدأ التطوير فهذا الدور المنوط بك عندما اختارتك الدولة لتصبح وزيراً للتعليم.
خاتمة المقال تحوي بذور الحل – فهل سيفعل معالي الوزير ؟
الصحة والإسكان والتعليم أصبحت كابوس واحدا له ثلاث شعب !
الأخت الأستاذة إلهام الجعفر تحيَّاتي: لقد أبدعتِ في طرحك وتميِّزت مقالتك بوعيٍ تربويٍّ، ولعلَّك أن تأذني لي بأن أضيف: وجد المغفور له الدكتور الرشيد مقاومة للتغيير والتطوير اضطلع بها الصحويُّون في المدارس وإدارات التعليم وفي الوزارة والمجتمع، وهولاء لا يؤثِّرون الآن بعمق التأثير السابق المعوِّق علانيةً وعملاً ومقاومةً، فلينظر الدكتور العيسى لعمليَّة التغيير والتطوير نظرة علميَّة جادة مبنية على دراسات وتجارب علميَّة عالميَّة مستثمراً الإمكانات الماليَّة الهائلة المعتمدة، وليبدأ بالتعرُّف على الكفاءات التعليميَّة والتربويَّة في المدارس وليجتمع بعددٍ منهم يستجلي معوِّقات التغيير والتطوير منهم، وسيتعرَّف على ما يستدعي تكليفه لكفاءات بحثيّة بدرسات علميَّة ميدانيَّة أوسع، وليستعن بدراسات علميَّة سابقة وتقارير إشرافيَّة أنجزها تربويُّون في ظلِّ الفترة الصحويَّة ليتعرَّف على مشكلات التعليم ومعوِّقاته وأزماته آنذاك، باعتبارها ما زالتْ وإن تكن متَّخذة التقيَّة غطاءً وستاراً، وليزامن ذلك بالتغيير والتطوير في قيادات إدارات التعليم من الصفين الأول والثاني، فسيكتشف بها خلايا متعاونة لإبقاء الواقع ليبقوا في القيادة والدور، فما المعلِّم إلا نتيجة لذلك، وما قدراته ومهاراته مهما أوتي بمسعفته أن يتجاوز أدواراً رسمت له دون أن يشارك برسمها، فإذا ما أنجزت الوزارة هذا وتحت إشراف معاليه ومتابعته لدرسات علميَّة تقويميَّة فلترسم خطط التغيير والتطوير، وبعد سنوات ثلاث فليزر معاليه المدارس وليحكم على أدوار المعلِّمين في ضوء ذلك وتقارير إشرافيَّة راسمة لزيارته ومساندة له.