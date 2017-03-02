قضاة ماليزيون: السعودية رائدة تطبيق الشريعة .. ونتطلع إلى زيارة محاكمها

وصف قضاةٌ ماليزيون المملكة العربية السعودية برائدة العمل الإسلامي وتطبيق الشريعة. وأبدوا رغبتهم في زيارة المملكة والوقوف على طرق أداء المحاكم فيها، مؤمّلين عقد الجهات المعنية في المملكة دورات تدريبية دورية للقضاة من الدول الأخرى. جاء ذلك لدى لقاءٍ، أمس الأول في كوالالمبور، بين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح آل الشيخ، ورئيس محكمة الاستئناف الفيدرالية الماليزية، داتو محيي الدين بن إبراهيم، وأعضاء المحكمة. وأشار آل الشيخ إلى عمق العلاقات السعودية الماليزية.

وقال إن زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى ماليزيا في مستهل جولته الآسيوية تؤكد عمق هذه العلاقات، وعِظَم محبة خادم الحرمين للشعب الماليزي.

وتحدث آل الشيخ عن نظام القضاء في المملكة؛ وما تميز به منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، حتى عهد الملك سلمان.

وأوضح أن المملكة بدأت صياغة مدونة الأحكام القضائية بمشاركة عددٍ كبيرٍ من العلماء والقضاة برئاسته، حيث ستكون هذه المدونة الأولى من نوعها في المملكة.

بدوره؛ تحدث رئيس محكمة الاستئناف الفيدرالية الماليزية عن تصنيف المحاكم في بلاده، ونوعية اختصاصها، والقضايا التي تنظُر فيها.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن العدل في الإسلام، ومفهوم القضاء ودوره، وواجبات القضاة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٥) صفحة (٢) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٧)