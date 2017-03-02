«متابعة الأحساء» تُدرِّب الأطفال على الإخلاء ومكافحة الحريق

نظم مكتب المتابعة الاجتماعية في محافظة الأحساء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تزامناً مع معرض الدفاع المدني المقام في محافظة الأحساء والمنطقة الشرقية.

وأفاد مدير المكتب محمد الفهيد، بأن شعار الدفاع المدني لهذا العام «يداً بيد للوقاية من المخاطر» يأتي متزامناً مع أهداف المكتب الذي يقدم خدمات رعائية واجتماعية تقي المستفيدين منها والمجتمع من المخاطر التي قد تلم به، والعمل على وقاية فئات من ذوي الظروف الخاصة «الأيتام، التسول، العاملة المنزلية» من المخاطر الاجتماعية، مؤكداً حرص المكتب على تفعيل هذا اليوم سنوياً لدوره المهم في حماية أمن وسلامة المجتمع من المخاطر الاجتماعية.

من جانبها، ذكرت رئيس القسم النسائي في المكتب منى الدوسري، أن الفعاليات التي قدمت في اليوم الأول من مارس الذي يوافق اليوم العالمي للدفاع المدني، تتكون من عدة عروض متنوعة تفيد المستفيد والكادر الوظيفي، ومن أبرزها العرض الإلكتروني، الذي يوضح وسائل الأمن والسلامة في المبنى وعدد من الإرشادات في استخدامها، إضافة إلى فيلم يوضح الطريقة المتبعة في حال حدوث حريق أو خطر في المبنى.

وأضافت أن الفعاليات اشتملت على مشهد توعوي للأطفال في حال وجودهم في المبنى وتوعيتهم بطريقة الإخلاء والوصول إلى أقرب نقطة أمان، منوهة بدور النشرات التوعوية والإرشادية الخاصة بالأمن والسلامة والعروض الإلكترونية المقدمة في توعية الكادر الوظيفي والمستفيد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٥) صفحة (٥) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٧)