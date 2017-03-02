تبدأ جامعة طيبة ممثلة في عمادة الدراسات العليا في 13 جمادى الآخرة الجاري، فتح باب القبول للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير للعام الجامعي القادم 1438/ 1439هـ، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط www.taibahu.edu.sa، ويستمر حتى 24 من الشهر نفسه. وأوضح عميد الدراسات العليا في الجامعة الدكتور سامي القليطي، أن القبول متاح للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا في الجامعة في 47 برنامجاً للماجستير، مضيفاً أن البرامج المتاحة تشمل: كلية التربية التي تضم تخصصات: المناهج وطرق التدريس، وعلم النفس التربوي، وأصول التربية، والإدارة التربوية، وبرامج الماجستير في كلية العلوم التي تشمل تخصصات: الكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والرياضيات، وبرامج الماجستير في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وتشمل تخصصات الدراسات الإسلامية «الثقافة الإسلامية»، والاستشراق، واللغة العربية «الدراسات اللغوية»، بالإضافة إلى برامج الماجستير في كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي لتخصصي علوم الحاسب ونظم المعلومات. وأكد القليطي أن القبول متاح للطلاب والطالبات في جميع التخصصات عدا الثقافة الإسلامية والإحصاء والرياضيات التطبيقية فهي للطالبات، مؤكداً أهمية الالتزام بالفترة المحددة للقبول، واطلاع جميع المتقدمين على شروط، ومتطلبات القبول لمرحلة الماجستير، عبر البوابة الإلكترونية، علماً بأنه لن يتم استقبال أي ملف مناولةً.
47 برنامج ماجستير في جامعة طيبة
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٥) صفحة (٧) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٧)
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