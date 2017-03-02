الأمير سعود بن نايف يفتتح معرض اليوم العالمي للدفاع المدني

1012340.jpg أمير الشرقية يقص شريط افتتاح المعرض 1012338.jpg أطفال يلتقطون «سيلفي» مع أمير الشرقية 1012341.jpg .. ويستمع إلى طفلة في ركن التعليم 1012344.jpg .. ويجري حواراً مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة

الدمام ـ الشرق

دشن أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، المعرض الذي نظمه الدفاع المدني بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت عنوان «يداً بيد للوقاية من المخاطر»، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد الزهراني، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

واستمع الأمير سعود بن نايف إلى شرح من مدير العلاقات العامة العقيد منصور الدوسري خلال جولته في المعرض المقام بمعارض الظهران الدولية، عن آليات الدفاع المدني، والورش التفاعلية للتوعية باشتراطات السلامة وإجراءات الوقاية من الحوادث والمخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني في المنشآت الاقتصادية والخدمية، كما تجول على الجهات المشاركة من قطاعات حكومية وعسكرية.

وفي الختام كرم الرعاة والداعمين، والتقطت على أثرها الصورة الجماعية.

يذكر أن المعرض يحتوي على 50 ركناً لعدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة وعدد من القطاعات العسكرية.

إلى ذاك، زار أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز جناح أمانة المنطقة الشرقية المشارك في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني تحت عنوان «يداً بيد للوقاية من المخاطر» وذلك من خلال إدارة الأزمات والكوارث والمقام على معارض الظهران الدولية.

وكان في استقباله، أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة محمد الصفيان ومدير إدارة الأزمات والكوارث بأمانة المنطقة المهندس منصور العسيري.

وقدم الجبير شرحاً مفصلاً لأمير المنطقة الشرقية حول ما تقدمه الأمانة من جهود لدرء أخطار السيول ومد المنطقة بشبكة نموذجية لتصريف مياه الأمطار.

وتضمن جناح الأمانة لوائح تعريفية وتثقيفية للزوار في حالة هطول الأمطار والمشاريع الحالية والمستقبلية، كما تضمن عرضاً لخرائط توضح المناطق التي تم تغطيتها بشبكة تصريف مياه الأمطار، وكذلك إعداد محطات تصريف مياه الأمطار والبالغ عددها 43 محطة، بالإضافة إلى استعراض جهود الأمانة في تصريف مياه الأمطار خلال فترة الأمطار الماضية في الأماكن التي شهدت تجمعات مياه.

من جهته، أوضح محمد الصفيان أن مشاركة الأمانة تأتي ضمن حرصها على إبراز جهودها في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني كل عام، نظراً لأهميته في بث الوعي بين أفراد المجتمع من جميع الأعمار.

في السياق، اطلع أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمس، على الركن الخاص بتعليم الشرقية المشارك في المعرض، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد الزهراني، ومدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن المديرس، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة، واستمع إلى شرح موجز عن فعاليات الركن وما يحتوي عليه من مشاركات طلابية.

وتوقف الأمير سعود بن نايف أمام مشاركات طالبات مدارس الشرقية اللاتي جسدن أمامه لوحات فنية وأناشيد جماعية تحث على التوعية والتثقيف والالتزام بوسائل السلامة ومكافحة الحرائق بالطرق السليمة.

من جهته، عبر الدكتور عبدالرحمن المديرس عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل وتشجيعه المستمر لأبنائه وبناته من طلاب وطالبات تعليم الشرقية، مضيفاً بأن تعليم الشرقية وضع خطة للزيارات الطلابية للمعرض للاستفادة من محتوياته، والاطلاع على أبرز الوسائل والمعدات وطرق الوقاية من الحريق.

أما مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم الشرقية حمود الميموني، فأوضح أن مشاركة التعليم تمثلت في إقامة ركن يحتوي على عديد من وسائل التوعية وخطط الإخلاء التي نفذت في المدارس عبر فيديو مسجل، بالإضافة إلى لوحات حائطية ومرسم حر للطلاب والطالبات، مضيفاً أن عدد المشاركين يبلغ 30 طالبا وطالبة، و20 طالبا من فرقة الكشافة، ويشرف عليهم 10 من المعلمين والمعلمات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٥) صفحة (٥) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٧)