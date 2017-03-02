الحملة السعودية تسلّم مساعدات لـ 448 أسرة سورية في إربد

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مساعداتٍ إغاثية على 448 عائلة سورية لاجئة في محافظة إربد الأردنية بإجمالي 3835 مستفيداً.

وشملت المساعدات حقائب صحية، وأطقم أوانٍ منزلية، وملحقات مائدة، وتموراً، ضمن المحطة الـ 88 من برامج المساعدة «شقيقي صحتك غالية» و»شقيقي غذاؤك صحي» و»شقيقي سفرتك هنية».

وجرى التوزيع عبر مكتب الحملة في الأردن.

وأكد المدير الإقليمي للحملة، الدكتور بدر السمحان، استمرارها في توزيع المساعدات الإغاثية كأولوية أساسية لتلبية احتياجات السوريين في بيئة اللجوء.

وأشار إلى توصل دراسات البحث الاجتماعي، التي تنفذها الحملة باستمرار، إلى تحديد الاحتياجات الفعلية للاجئين، ومن ثَم يتم العمل على تأمينها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٥) صفحة (٨) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٧)