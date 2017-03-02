مركز صحي المعلمين يُفعِّل أسبوع التوعية بالسرطان

دشن مدير إدارة البرامج الصحية للصحة العامة في صحة الأحساء، حسين المهدي، فعالية «الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان»، التي نظمها مركز صحي المعلمين في الهفوف تحت شعار «وقاية 40×40 شفاء»، بحضور مساعد المشرف الفني لقطاع الهفوف الدكتور علي الحمد، ومشاركة طالبات كلية العلوم الزراعية والأغذية في جامعة الملك فيصل. واشتملت الفعالية على أناشيد صحية وعروض شعبية.
مركز صحي المعلمين يُفعِّل أسبوع التوعية بالسرطان
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٥) صفحة (٨) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٧)
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