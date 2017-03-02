أغلقت أمانة جدة خلال حملتها التصحيحية على نقاط بيع المواد الغذائية لمنع استخدام البلاستيك غير الآمن لحفظ المواد الغذائية الساخنة من خبز وغيره، 354 محلاً مخالفاً من إجمالي 716 محلاً شملتها الجولات الرقابية للبلديات الفرعية في عدد من أحياء المحافظة، مؤكدة استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لمنع المخالفات وإلزام جميع المحلات بتطبيق الاشتراطات المقررة.
وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية المهندس ناصر المتعب، أن الأمانة أصدرت تعميماً لجميع المحلات التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أوان ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة وتشمل المخابز اليدوية والنصف آلية التي ليس لديها «سيور» لتبريد الخبز وأفران التميز والمطاعم والفوالين، بضرورة وقف استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية المستخدمة لحفظ المواد الغذائية الساخنة كالخبز والأرز والدجاج والفول، واستبدالها بالأكياس الورقية أو أوعية القصدير أو الأوعية المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة بشرط أن تكون معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية لمواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية، والتأكيد على المخابز بعدم تعبئة الخبز في الأكياس البلاستيكية وهو ساخن.
إغلاق 354 محلاً مخالفاً لقرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية
أغلقت أمانة جدة خلال حملتها التصحيحية على نقاط بيع المواد الغذائية لمنع استخدام البلاستيك غير الآمن لحفظ المواد الغذائية الساخنة من خبز وغيره، 354 محلاً مخالفاً من إجمالي 716 محلاً شملتها الجولات الرقابية للبلديات الفرعية في عدد من أحياء المحافظة، مؤكدة استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لمنع المخالفات وإلزام جميع المحلات بتطبيق الاشتراطات المقررة.
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