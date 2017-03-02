حذر مدير إدارة التواصل الاجتماعي في وزارة الخدمة المدنية عبدالمحسن الدايل، من خطورة ما يسمى بالتجنيد الإرهابي لشباب الوطن عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، مطالباً بتطبيق ما سماه بـ»الحد الإعلامي» قدوة بالحد الجنوبي لوضع حد صارم وحازم لأي منفذ أو منصة إلكترونية تحاول أن تهدد أمن الوطن من خلال بث الشائعات أو الاستقطاب الفكري للشباب، مشيداً بدور المملكة في الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها الوحيدة في العالم العربي التي يمتلك قائدها حساباً نشطاً مع المواطنين عبر «تويتر». جاء ذلك خلال حديثه في الأمسية الإعلامية التي نظمتها جمعية البر في المنطقة الشرقية بالتعاون مع أرامكو السعودية في غرفة الشرقية، أمس الأول، بعنوان «دور الإعلام الجديد في تعزيز العمل المجتمعي». وناقشت الأمسية عدداً من القضايا الإعلامية المهمة كقضية حملات التسول الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأشار الدايل إلى الحملة الإلكترونية للتبرع لفتاة السرطان التي تعاطف معها كثيرون، ثم اكتشف المجتمع أنها حملة وهمية، مؤكداً ضرورة أن يوجه المجتمع دعمه للمكان الصحيح وهو الجهات الخيرية المعتمدة فقط، مطالباً الجهات الخيرية بأن تنشط إلكترونياً عبر منصات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجمهور. من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية البر في الشرقية سمير العفيصان، أن الجمعية نظمت الأمسية إيماناً منها بأهمية الإعلام الجديد في تعزيز العمل المجتمعي والتواصل مع المجتمع لخدمة المستفيدين من البرامج والمشاريع الخيرية، فضلاً عن دورها الاجتماعي في تثقيف المجتمع ونشر الوعي الفكري من خلال تنظيم الفعاليات والندوات العلمية الهادفة، مقدماً شكره لشركة أرامكو السعودية وغرفة الشرقية والتليفزيون السعودي لإسهامهم في نجاح الأمسية.
إلى ذلك، أوضح أمين عام غرفة الشرقية، عبدالرحمن الوابل، أن العالم شهد تغيرات كبيرة مع ظهور وسائل الإعلام الجديد؛ وبات من الضروري مواكبتها، وذلك لما لها من دور كبير في تشكيل الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الأفراد، وبخاصة الشباب والشابات، مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أضحت أقرب وصولاً إلى أبنائنا وبناتنا من أي شيء آخر، مما يستوجب نشر مزيد من المنصات الإلكترونية ذات الاهتمام بالعمل المجتمعي.
حذَّر من خطورة تجنيد الشباب عن طريق منصات التواصل الاجتماعي
الدايل: «الحد الإعلامي» سيُفشِل أي مخطط يُهدد أمن الوطن
حذر مدير إدارة التواصل الاجتماعي في وزارة الخدمة المدنية عبدالمحسن الدايل، من خطورة ما يسمى بالتجنيد الإرهابي لشباب الوطن عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، مطالباً بتطبيق ما سماه بـ»الحد الإعلامي» قدوة بالحد الجنوبي لوضع حد صارم وحازم لأي منفذ أو منصة إلكترونية تحاول أن تهدد أمن الوطن من خلال بث الشائعات أو الاستقطاب الفكري للشباب، مشيداً بدور المملكة في الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها الوحيدة في العالم العربي التي يمتلك قائدها حساباً نشطاً مع المواطنين عبر «تويتر». جاء ذلك خلال حديثه في الأمسية الإعلامية التي نظمتها جمعية البر في المنطقة الشرقية بالتعاون مع أرامكو السعودية في غرفة الشرقية، أمس الأول، بعنوان «دور الإعلام الجديد في تعزيز العمل المجتمعي». وناقشت الأمسية عدداً من القضايا الإعلامية المهمة كقضية حملات التسول الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأشار الدايل إلى الحملة الإلكترونية للتبرع لفتاة السرطان التي تعاطف معها كثيرون، ثم اكتشف المجتمع أنها حملة وهمية، مؤكداً ضرورة أن يوجه المجتمع دعمه للمكان الصحيح وهو الجهات الخيرية المعتمدة فقط، مطالباً الجهات الخيرية بأن تنشط إلكترونياً عبر منصات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجمهور. من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية البر في الشرقية سمير العفيصان، أن الجمعية نظمت الأمسية إيماناً منها بأهمية الإعلام الجديد في تعزيز العمل المجتمعي والتواصل مع المجتمع لخدمة المستفيدين من البرامج والمشاريع الخيرية، فضلاً عن دورها الاجتماعي في تثقيف المجتمع ونشر الوعي الفكري من خلال تنظيم الفعاليات والندوات العلمية الهادفة، مقدماً شكره لشركة أرامكو السعودية وغرفة الشرقية والتليفزيون السعودي لإسهامهم في نجاح الأمسية.
-
-
-
-
بيان سعودي - ماليزي: إنشاء مركز الملك سلمان للسلام العالمي.. وقلقٌ…
-
الملك يأمر بإلحاق الدارسين على حسابهم في ماليزيا ببرنامج الابتعاث
-
-
-
-
-
-
-
الملك يأمر بإلحاق الدارسين على حسابهم في ماليزيا ببرنامج الابتعاث
-
بيان سعودي - ماليزي: إنشاء مركز الملك سلمان للسلام العالمي.. وقلقٌ إزاء التدخلات…
-
-
-
-
-
-
الملك يتقلد أرفع وسام إندونيسي.. و11 اتفاقاً بين الرياض وجاكرتا
-
-
-
رئيس «واس» يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته 4 سنوات
-
-
-
استفتاء
هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟
- أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
- أؤيد للسعوديين فقط (35%)
- لا أؤيد مطلقا (8%)
- أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
Profile