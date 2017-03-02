اعتمد مدير التعليم في محافظة محايل منصور آل شريم، صرف إعانات ومكافآت الطلاب والطالبات بمبلغ 69.773.475 ريالاً لأربعة أشهر للعام الدراسي الحالي.
وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية حامد الشمراني، أن الإعانات والمكافآت تشمل الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، وكل أنواعها، والمدارس النائية، وتحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.
من جهته، ذكر مدير الشؤون الإدارية والمالية علي الرايقي، أن المبالغ ستودع في الحسابات اليوم، داعياً أولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من تحويل المبالغ.
صرف مكافآت طلاب وطالبات محايل.. اليوم
اعتمد مدير التعليم في محافظة محايل منصور آل شريم، صرف إعانات ومكافآت الطلاب والطالبات بمبلغ 69.773.475 ريالاً لأربعة أشهر للعام الدراسي الحالي.
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