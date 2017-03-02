أمير نجران يُطلق «خدمة سلامة»

أطلق أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، كما دشن خدمة «سلامة» لتعزيز إجراءات السلامة والسبل الوقائية.

واطلع الأمير جلوي خلال شرح قدمه مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد غازي الغامدي، على البرامج والفعاليات المنفذة، حيث تشمل توزيع حقائب ونشرات توعوية، وإطلاق عبارات إرشادية عبر لوحات ضوئية في الشوارع والطرق، وبث رسائل توعوية بالتنسيق مع مزودي خدمة الاتصالات، مشيداً بالجهود الاستثنائية التي يبذلها رجال الدفاع المدني في الحد الجنوبي، وسرعة استجابتهم مع الحدث، محققين في ذلك مفهوم «الحماية المدنية»، بالحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وكرم المشاركين في الفعاليات، منوهاً بالمبادرات المشرفة التي يقدمها المتطوعون والمتطوعات.

من جهة أخرى، تنفيذاً لتوجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بارك أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، تنفيذ استراتيجية المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» في المنطقة، خلال الفترة من 05/06 إلى 30/08/1438هـ.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، رئيس وأعضاء المشروع. من جانبه، أوضح أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة مشروع «نبراس»، عبدالإله الشريف، أن المشروع يهدف إلى إعداد خطة تدريبية في المنطقة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والصحية والاجتماعية، لبناء قدرات وطنية كفيلة بإيصال الرسالة الوقائية لكافة أفراد المجتمع، وتوحيد الجهود في هذا المجال، مبيّناً أن عمل اللجنة الوطنية ينطلق من 4 محاور، أمني ووقائي وعلاجي وتأهيلي.

إلى ذلك، اطلع أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، على التقرير الإحصائي لإدارة دوريات الأمن بالمنطقة، قدمه نائب مدير الشرطة اللواء خالد القريوي، ومدير إدارة دوريات الأمن، العقيد علي آل غضيف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٥) صفحة (٦) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٧)