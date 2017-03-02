حائل والباحة وعفيف وأحد المسارحة تُفعِّل يوم الدفاع المدني

1012398.jpg وكيل إمارة حائل يطلق شارة بدء الفعاليات 1012404.jpg وكيل إمارة الباحة يقص شريط افتتاح الفعاليات (الشرق) 1012399.jpg محافظ عفيف يطلع على التجربة الفرضية 1012403.jpg محافظ أحد المسارحة يطلع على محتويات المعرض

انطلقت في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يقام هذا العام تحت شعار “يداً بيد للوقاية من المخاطر”.

وفي حائل، دشن وكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد البقمي، في مقر النادي الأدبي أمس، فعاليات اليوم، وقام فور وصوله إلى موقع الاحتفال بجولة على آليات ومركبات الدفاع المدني، ثم أطلق عياراً نارياً إيذاناً ببدء الفعاليات.

كما زار المعرض المصاحب للاحتفال، واطلع على أركانه وما يحتويه من وسائل توعية.

وفي الباحة، دشن وكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد الشمري، في مقر مركز الغنيم التجاري، أمس، فعاليات اليوم والمعرض المصاحب له.

وافتتح الشمري المعرض المصاحب للفعاليات، وتجول الجميع في المعرض، وشاهدوا محتوياته من الأجهزة الحديثة في البحث والإنقاذ واللوحات التوعوية، وأجنحة الجهات الحكومية والخاصة المُشاركة في الاحتفالية.

كما دشن محافظ عفيف رشيد الجبرين، في المركز الحضاري، أمس، فعاليات اليوم، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني في المحافظة بالإنابة النقيب عبدالله المغيري، وعدد من مسؤولي المحافظة الضيوف.

وقص المحافظ شريط الافتتاح وتجول في المعرض المعد للفعاليات واستمع الحضور إلى شرح الجهات المشاركة وما يحتويه المعرض من أحدث المعدات والآليات من سلامة وإنقاذ وإطفاء. وتخلل الفعالية تنفيذ فرضية ميدانية لحادث مروري احتجز قائدها وقامت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني بسرعة تأمين المركبة ثم العمل على إخراج السائق المحتجز خلف مقود المركبة وتسليمه لفرق الهلال الأحمر التي يرتبط عملها مباشرة مع فرق الدفاع المدني، وبعد تسلمها الحالة يتم نقل المصاب إلى أقرب منشأة صحية لتلقي العلاج.

وتم في ختام الحفل، تكريم الجهات المشاركة، ومن ضمنها “الشرق” لمساهمتها الإعلامية في هذه المناسبة.

وفي أحد المسارحة، افتتح محافظ المحافظة عبدالله الريثي، أمس، تدشين فعاليات الاحتفاء باليوم.

وتجول المحافظ داخل المعرض المعد لهذه المناسبة، واستمع لشرح تفصيلي من مدير إدارة الدفاع المدني في المحافظة النقيب عبدالله القحطاني، لما يحتويه من أجهزة وأدوات حديثة تساعد في الوقاية من المخاطر وإنقاذ المصابين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٥) صفحة (٦) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٧)