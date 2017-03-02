أمير حائل لرجال المرور: طبِّقوا الأنظمة للحفاظ على سلامة الجميع

نوَّه أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، بجهود إدارة مرور المنطقة لتحقيق السلامة المرورية.

جاء ذلك في خطاب شكر بعثه إلى مدير مرور منطقة حائل، بعد اطلاعه على التقرير الإحصائي للإدارة العامة للمرور في المملكة، المتضمن انخفاض الحوادث المرورية في المنطقة وبالذات الإصابات والوفيات.

وحثَّ الأمير سعود بن عبدالمحسن الإدارة ومنسوبيها على العمل ومواصلة الجهود للحد من الحوادث المرورية بشكل أكبر وتطبيق الأنظمة والحفاظ على سلامة الجميع، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون بين المواطن ورجل الأمن ورجال المرور.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٥) صفحة (٦) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٧)