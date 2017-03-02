نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل بالتعاون مع أمانة المنطقة، أمس الأول، ورشة عمل بعنوان «معالجة التشوه البصري»، بحضور أكثر من 20 من رؤساء ومديري البلديات في المنطقة.
وهدفت الورشة التي حضرها أمين المنطقة المهندس إبراهيم أبو راس، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل المهندس فيصل المدني، ومساعد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة العميد علي النصار، إلى التعريف بمشروع معالجة التشوه البصري في المنطقة الذي ستنفذه كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومراحل العمل بالمشروع ونطاق عمله من خلال تقديم العروض المرئية التي تُعرف به والتجارب المشابهة التي نفذت على مستوى الوطن.
وأوصى المشاركون في الورشة بتشكيل فريق عمل بين أمانة منطقة حائل والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تكون مهمته الرئيسة تفعيل المشروع في كافة البلديات التابعة للأمانة، كما اتفق رؤساء ومديرو البلديات على نقاط محددة للإسهام في نجاح المشروع.
وقال مدير مشروع التشوه البصري بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس رامي عبدالعال، إن المشروع يأتي كمبادرة من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، وبدعم وتعاون من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، والأمانات والبلديات بإعداد دراسات أنظمة العمران في المناطق الجبلية، ومن أهم محاورها الحد من التشوه البصري في المناطق الجبلية.
ورشة لمعالجة التشوه البصري في حائل
نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل بالتعاون مع أمانة المنطقة، أمس الأول، ورشة عمل بعنوان «معالجة التشوه البصري»، بحضور أكثر من 20 من رؤساء ومديري البلديات في المنطقة.
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