وزير الحرس الوطني يشاهد فرضياتٍ شملت إبطال متفجرات

اطّلع وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله، على عددٍ من الفرضيات لدى زيارته أمس لواء الأمن الخاص الثاني في القطاع الغربي. ورعى، في الوقت نفسه، حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروع مجمع الحرس الوطني في القطاع.

وشاهد الوزير، في مقر اللواء، عرضاً لعددٍ من الأفراد والآليات الحديثة؛ وآخر لعددٍ من الفرضيات.

وشمِلَت الفرضيات عمليات اقتحام، وحماية شخصيات، وتدخلا سريعا، ودفاعا عن النفس، وفنون قتال بالأيدي، ومكافحة الشغب، وتفريق المتظاهرين، ومهارات رماية بمختلف الأوضاع والأسلحة التي تتطلب التركيز الجيد ودقة الإصابة.

وأظهر العرض مهارات اقتحام المباني التي تبيّن كيفية التعامل باحترافية وجاهزية في جميع الظروف والحالات.

وجرى، في ذات السياق، استعراض فرضية كشف وإبطال متفجرات باحترافية عالية؛ نفذها مجموعة من العناصر المدربين من فصيل متفجرات في لواء الأمن الخاص الثاني.

ونقل الأمير متعب بن عبدالله تحيات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى منسوبي اللواء.

وأعرب الأمير متعب، في كلمةٍ له، عن سعادته بما شاهده من فرضيات أمنية على المستوى الجماعي.

وأكد أنها تعكس المستوى الرفيع الذي وصل إليه اللواء والجاهزية العالية التي يتمتع بها ومكنته من أداء أدواره الأمنية والدفاعية على أكمل وجه سواءً ما يتعلق بما يُسنَد إليه من مهام أمنية في موسم الحج ضمن القطاعات العسكرية أو الواجبات الأمنية الأخرى.

وصافح الوزير قادة الكتائب والفصائل التي شاركت في العرض الأمني.

بدوره؛ عبّر قائد اللواء، اللواء سلطان أبا العلا، ، في كلمةٍ له، عن اعتزازه بمشاركة عناصر من اللواء في الحد الجنوبي مع زملائهم في قوات الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية التي تذود عن الوطن بالغالي والنفيس.

إلى ذلك؛ رعى الوزير حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروع مجمع الحرس الوطني في القطاع الغربي.

وأفاد مدير عام الشؤون الفنية في القطاع، اللواء مهندس سامي الحكمي، بأن المجمع وما يحويه من مبان ومرافق متكاملة بطراز معماري فريد يعد أحد المنجزات المهمة والحضارية لوزارة الحرس الوطني وفي محافظة جدة.

وأبان الحكمي، في كلمةٍ خلال حفلٍ بهذه المناسبة، أن المرحلة الأولى من المشروع افتُتِحَت من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- عام 1419 هـ على مساحة 100 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 80 ألف متر مربع، ليصبح إجمالي المرحلتين 180 ألف متر مربع.

وقال الحكمي إن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التنموية والحضارية التي تشهدها وزارة الحرس الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيداً بالدعم المتواصل والمتابعة الدائمة من قِبَل الأمير متعب بن عبدالله.

وفي كلمةٍ له خلال الحفل نفسه؛ نقل الأمير متعب تحيات خادم الحرمين الشريفين، وقال إن الملك يحرص كل الحرص على أبنائه العسكريين من كل القطاعات ويوليهم كل اهتمامه ورعايته.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٥) صفحة (٤) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٧)