شيّعت محافظة القطيف، عصر أمس، السيد صالح انصيف الذي انتقل إلى رحمة الله فجر اليوم نفسه، على إثر وعكةٍ صحية مفاجئة لزمته أياماً. وتزاحم الناس في بلدة الربيعية بجزيرة تاروت لوداع العالم المعروف بالورع والنزاهة، والمشهود له بعمق علميّ حتى عُدّ من أهم علماء القطيف المعاصرين.
وكان الراحل تحت العناية المركزة طيلة الأيام الماضية، حتى توفّاه الله عن 68 عاماً. وقد شُيّع من مسجد الفتح الذي يُقيم فيه صلاة الجماعة ببلدة الربيعية منذ قرابة 40 عاماً، ووُري الثرى في مقبرة تاروت، وسط حشدٍ حاشد من المشيعين، بينهم شخصيات اجتماعية ومشايخ ووجهاء.
القطيف تودّع السيد صالح انصيف
شيّعت محافظة القطيف، عصر أمس، السيد صالح انصيف الذي انتقل إلى رحمة الله فجر اليوم نفسه، على إثر وعكةٍ صحية مفاجئة لزمته أياماً. وتزاحم الناس في بلدة الربيعية بجزيرة تاروت لوداع العالم المعروف بالورع والنزاهة، والمشهود له بعمق علميّ حتى عُدّ من أهم علماء القطيف المعاصرين.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٥) صفحة (١٦) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٧)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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