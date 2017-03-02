مهرجان أفلام السعودية: قبول 59 فيلماً و89 سيناريو.. وفتح باب التطوع

قبِلَت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية، في دورته الرابعة، 148 مشارَكةً من أصل 252، بواقع 89 سيناريو من أصل 116 و59 فيلماً من أصل 136.

وستنافس 37 من الأفلام المقبولة على جوائز المهرجان الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، فيما سيدخل 22 فيلماً في عرضٍ موازٍ.

وسجلت الأفلام الـ59 ما مجموعه 16 ساعة عرض، وقدمها 47 مخرجاً و12 مخرجةً سعوديون، ومن بينها 38 فيلماً في عرضٍ أول.

بينما توزعت السيناريوهات المقبولة، في مسابقة السيناريو غير المنفذ، بين 12 سيناريو طويلاً و77 قصيراً بمجموع 2067 صفحة مقدّمة من 67 كاتباً و22 كاتبة سعوديين.

وفيما أُغلِق باب تقديم المشارَكات في الـ31 من يناير الماضي؛ فتح المهرجان، عبر الرابط الإلكتروني (http://www.saudifilmfestival.org/volontier)، باب التسجيل للتطوع.

ويسعى المهرجان إلى الظهور بحلّة فريدة في التنظيم بدورته الرابعة، في الفترة بين 23 و28 مارس الجاري، عبر الاستعانة بالمهتمين بالمشاركة في إنجاحه ومساعدة طاقمه التنظيمي.

ومجالات التطوع تشمل الإدارة والتنظيم، والإعلام، والتحرير والترجمة، وتقنية المعلومات، والعلاقات العامة، والتسويق.

وسيتاح للمتطوع اكتساب خبرة عملية والتقاء عديدٍ من المبدعين والمثقفين.

والمهرجان، الذي يتيح عبر موقعه الإلكتروني الاطّلاع على أسماء الأعمال المقبولة، هو أحد برامج المبادرة الوطنية لتطوير صناعة الأفلام السعودية، ومن أهدافه أن يكون محرّكاً لصناعة الأفلام ومعزّزاً للحراك الثقافي في المملكة.

ويستهدف المهرجان الرقي بالمحتوى المشارك فيه عبر رفع معايير الجودة والتجهيزات الفنية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٥) صفحة (١٦) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٧)