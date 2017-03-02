11 اتفاقية تطوِّر المصالح بين الرياض وجاكرتا

أظهر الإندونيسيون ترحاباً بالغاً بوصول خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى بلدهم في ثاني محطات جولته الآسيوية بعد ماليزيا.

ولوّح رجال ونساءٌ إندونيسيون احتشدوا في شوارع عاصمتهم جاكرتا، بأعلام بلدهم والمملكة؛ احتفاءً بالملك سلمان لدى توجُّه موكبه الرسمي من مطار حليم الدولي إلى قصر إستانة الرئاسي.

وتطلّع الملك إلى إسهام زيارته في تطوير العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد، في كلمةٍ خلال جلسة مباحثاتٍ مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أن “التحديات التي تواجه العالم، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب، تحتم علينا جميعاً تعميق الحوار وتكثيف الجهود”.

وأكد ويدودو، بدوره، استعداد بلاده لأن تكون شريكاً استراتيجياً في تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”.

وبحضور خادم الحرمين والرئيس ويدودو؛ وقَّعت حكومتا البلدين إعلاناً مشتركاً و6 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون.

وقلَّد ويدودو الملكَ سلمان وسام نجمة الجمهورية الإندونيسية، أعلى وسام في إندونيسيا، تقديراً لجهوده في مختلف المجالات.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٥) صفحة (١) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٧)