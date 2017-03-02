مصرع وإصابة 7 أشخاص في حريق بالدمام

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية مساء اليوم، من السيطرة على حريق في الصناعية الثانية، انحصر في فرن اسطواني، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالشرقية العقيد منصور الدوسري أن الحريق وقع في الصناعية الثانية بحاضرة الدمام، نتيجة حدوث اشتعال لحظي بأحد مصانع تدوير الحديد، حيث بلغت المساحة المتضررة 400 متر مربع، مشيراً إلى أن الحريق انحصر في فرن اسطواني الشكل سعته الإجمالية 12 طناً وقطر فتحة الفرن 1.5 متراً، ويستخدم لصهر المعادن، مبيناً بأنه نتج عن ذلك وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين، وأن التحقيق لا يزال جار لمعرفة الأسباب.