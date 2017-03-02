القيادة تهنئ بلغاريا بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بلغاريا، الرئيس رومين راديف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس البلغاري، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبالمناسبة نفسها؛ بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس البلغاري، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق المزيد من

كذلك؛ بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس البلغاري، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.