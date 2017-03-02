فأر يلغي رحلة جوية

تسبب فأرٌ في إلغاء رحلةٍ جوية تابعة للخطوط البريطانية، بمطار هيثرو في العاصمة لندن، أمس الأربعاء.

وكشف تقريرـٌ إخباري، أن مسؤولي المطار ألغوا رحلة كانت متجهة إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بعد العثور على فأر على متن الطائرة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي” الليلة الماضية، أن المسافرين كانوا على الرحلة الجوية للشركة البريطانية في انتظار إقلاع الطائرة وقت الاعلان عن إلغاء رحلتهم.

وقالت إحدى المسافرات على متن الرحلة، إن طاقم الطائرة أعلن “العثور على شيء غير مألوف”، مضيفةً أن اللوائح، بحسب طاقم الطائرة، تنصُّ على عدم إقلاع الطائرة وعلى متنها فئران، وأنه سيجري تخصيص رحلة أخرى لنقل الركاب.