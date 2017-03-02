القتل تعزيراً لمروج مخدرات

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة عسير أدين قضائياً بترويج كمية كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بإلقاء القبض في وقتٍ سابقٍ على ساري بن صالح بن هباش القحطاني (سعودي الجنسية) إثر قيامه بتلقي كمية كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقه، وتم تنفيذ حكم القتل في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وأضحت الوزارة، إنها إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.