فعلت مدرسة الفيحاء الإبتدائية بالجبيل الصناعية اليوم العالمي للدفاع المدني، بمحاضرة نظرية واخرى عملية، صباح أمس الاربعاء.

حيث ألقى نخبة من رجال الإطفاء بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية محاضرة اشتملت على توعية الطلاب بأخطار الحرائق وأهمية وجود طفايات الحريق في كل مكان ، وأنواع الطفايات المستخدمة لأنواع الحرائق المختلفة.

وبعد الإنتهاء من إلقاء المحاضرة قام رجال الإطفاء بتطبيق عملي لكيفيية استخدام طفايات الحريق، ومن ثم سمح لبعض الطلاب بالتدريب على كيفية التعامل مع طفايات الحريق عملياً.

وقبل الختام، قام رجال الإطفاء بالشرح العملي عن الأدوات والأجهزة المستخدمة في سيارات الدفاع المدني ، والتي تكون مجهزة بشكل جيد لحالات الطوارئ والحريق .

وفي الختام تم توزيع بروشروات وأدوات وكراسات رسم لزيادة المعرفة والوعي بالدفاع المدني وأهمية دوره في حياتنا.

