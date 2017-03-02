تسببت صاعقة رعدية ضربت صباح أمس شرق مدينة الخطة الواقعة شمال حائل في مقتل ناقة

وقال المواطن عبيد صالح الشمري لـ«الشرق»: بينما كنت أهم بالخروج من المنزل لتفقد أبلـي القريبة من المنزل في حوالي الساعة السابعة صباحاً، سمعت دوي انفجار قوي جداً، وبعد خروجي شاهدتُ إحدى النوق ملقاه على الأرض بينما بقية الأبل هربت إلى آخر مكان في الحضيرة.

وأضاف: تم معاينة الناقة من قبل الطبيب البيطري التابع لزراعة مدينة الخطة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن مدينة حائل قد شهدت أمس الأول هطول أمطاراً رعدية متفرقة ومن متوسطة الى غزيرة شملت قرى المنطقة الجنوبية انبوان وضرغط وضريغط، وسالت على إثرها الأودية.

فيما حذر الدفاع المدني بحائل في وقت سابق من الاقتراب من أماكن جريان السيول والأودية، وأهاب بالجميع توخي الحيطة واتباع سبل السلامة عند هطول الأمطار.