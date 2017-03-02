أوضحت صحة بالأحساء في بيان لها، أنها خلال جولة تفتيشة قامت بها الفرق المختصة على المراكز الطبية الخاصة ضمن الجولات المجدولة ضبطت مقيماً من جنسية آسيوية يحمل إقامة نجار يعمل في مهنة طبيب أسنان في مستوصف خاص .

وأوضح المتحدث الرسمي عبدالرحمن السدراني أنه تم إيقافه مباشرة عن ممارسة العمل للتحقيق في ذلك واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.

وأكد أن جولات صحة الأحساء التفتيشية والتفقدية مستمرة ، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة.