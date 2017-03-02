“مدني الجوف” يُخلي 6 عوائل بسبب المطر

أخلى الدفاع المدني بمنطقة الجوف ست عوائل بمجموع (٤٤) شخصًا من قرية العقيلة، وإيواؤهم في شقق مفروشة، جراء دخول المياه إلى منازلهم وهم بصحة جيدة لله الحمد.

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية، محذرًا من أخطار السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الاودية والشعاب أثناء جريانها.

وأعرب عن أمله بمتابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.