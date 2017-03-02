امرأة تنجب مرتين خلال 7 أيام

في حادثة فريدة من نوعها أدهشت الأطباء، أنجبت امرأة صينية ثلاثة أطفال على دفعتين في غضون سبعة أيام إثر توقف المخاض لديها بعد إنجابها الطفل الأول.

بعد أن أنجبت “تشين” طفلها الأول في الحادي والعشرين من فبراير (شباط) في أحد مستشفيات مدينة ياتشانغ الصينية، جاءها المخاض ثانية بعد سبعة أيام لتنجب طفلتين أخريين، وفق ما قالت صحيفة الشعب الصينية.

وقال الطبيب المشرف على الولادة بأنه لم يسبق وأن رأى مثل هذه الحالة خلال عشرين عاماً في العمل في هذا المجال.

ويذكر بأن “تشين” التي كانت قد تزوجت في عام 2012، عانت من العقم لعدة سنوات قبل أن تحمل بثلاث توائم في شهر أغسطس (آب) الماضي.

وبحسب الأطباء فإن التوائم الثلاثة كانوا في مشيمتين منفصلتين في رحم أمهما، وهذا ما أدى إلى ولادة الطفل الذكر في المشمية المنفصلة قبل شقيقتيه.

من الجدير بالذكر بأن الأطفال الثلاثة ولدوا قبل أوانهم ويعانون من نقص في الوزن، ولا يزالون تحت رقابة الأطباء في المستشفى، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.