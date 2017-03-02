داعش يخطف 25 مدنيا بتهمة «ترك أرض الخلافة»

أقدم تنظيم داعش على اختطاف نحو 25 مدنيا أثناء فرارهم من مناطق التنظيم جنوب غرب كركوك في العراق بتهمة “ترك أرض الخلافة”.

وبحسب السومرية، قال مصدر محلي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك الخميس 2 مارس/آذار إن “داعش” أقدم على خطف 25 مدنيا من أهالي ناحية الزاب في قضاء الحويجة (55كم جنوب غربي كركوك)، مبيناً أن “الخاطفين نصبوا كمينا للفارين واقتادوهم إلى مركز القضاء”.

وأضاف المصدر أن عملية الاختطاف جرت أثناء توجه الفارين من ناحية (الزاب) جنوب غرب كركوك باتجاه قضاء الشرقاط عبر الساحل الأيسر شمال صلاح الدين.

يذكر أن قضاء الحويجة جنوبي غربي محافظة كركوك، (250 كم شمال بغداد)، ونواحيه الرشاد والرياض والعباسي والزاب ما زالوا خاضعين لسيطرة عناصر تنظيم “داعش” منذ الـ10 من يونيو/حزيران 2014.