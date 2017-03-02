النفط يهبط لليوم الثالث على التوالي

سجل النفط، الخميس، هبوطاً لليوم الثالث على التوالي، وذلك مع تأثر السوق بزيادة قياسية في المخزونات الأميركية.

وبحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 12 سنتا أي ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 53.71دولار للبرميل.

وفقدت عقود خام القياس العالمي برنت ثلاثة سنتات لتسجل 56.33 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو ما جاء دون التوقعات، غير أنها في الوقت نفسه لامست مستوى قياسيا عند 520.2 مليون برميل بعد صعودها لثمانية أسابيع متتالية.

لكن السوق مازالت داخل نطاق ضيق، حيث يلتزم منتجو (أوبك) بصورة صارمة باتفاق تخفيض الإنتاج، بينما ترتفع الإمدادات الأميركية.