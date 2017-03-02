إنقاذ عائلة علقت بشاطئ الجبيل

تمكنت دوريات حرس الحدود بقطاع الجبيل بالمنطقة الشرقية، من إنقاذ عائلة علقت سيارتهم بمنطقة طينية في شاطئ حي الحمراء بالجبيل إثر تأثر الموقع بحركة المد والجزر البحري، وجرى نقلهم إلى منطقة آمنة وإخراج السيارة بمشاركة أحد المواطنين.

وذكر الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالشرقية النقيب البحري عمر الأكلبي، أنه ورد بلاغ على رقم طوارئ حرس الحدود “994” مفاده وجود سيارة عالقة بمنطقة طينية بالقرب من شاطئ حي الحمراء بالجبيل، ليتم على الفور تكليف الدوريات الساحلية وفرقة البحث والإنقاذ لموقع الحدث.

وأهاب الأكلبي، بكافة مرتادي الشواطئ بضرورة التقيّد بالتعليمات المدوّنة على اللوحات الإرشادية الموجودة على سواحل المنطقة والابتعاد عن المناطق التي يحضر الاقتراب منها حرصاً على سلامتهم وسلامة ذويهم.