ميسي يواجه الحرمان من اللعب مع الأرجنتين

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الأربعاء، بإيقاف الاتحاد الأرجنتيني للعبة إذا رفض الأخير الموافقة على قيام اتحاد أميركا الجنوبية بفحص قائمة المرشحين لرئاسة الاتحاد المحلي.

ويأتي التحذير قبل ثلاثة أسابيع من مواجهتين مهمتين للأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2018 ضد تشيلي وبوليفيا، وهو تحذير يعني إن تم تنفيذه أن ليونيل ميسي وغيره من نجوم الكرة الأرجنتينية سيحرمون من اللعب من منتخب بلادهم.

وصوت الاتحاد الأرجنتيني بالموافقة على تعديل مادة في لائحته الجديدة في الأسبوع الماضي تقضي بإسناد مهمة فحص قائمة المرشحين إلى كلية الحقوق في بوينس آيرس وليس اتحاد أميركا الجنوبية، وهو الأمر الذي لم يرق للاتحاد الدولي.

وقال الفيفا واتحاد أميركا الجنوبية في بيان مشترك إن كل الاتحادات المحلية في القارة اعترفت بحق اتحاد أميركا الجنوبية بفحص قائمة المرشحين.

وتسعى الأرجنتين التي ستستضيف تشيلي يوم 23 مارس ثم تخرج لمواجهة بوليفيا بعد ذلك بخمسة أيام للتقدم من المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية التي تضم عشرة منتخبات ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى منها إلى النهائيات مباشرة.

ويلعب صاحب المركز الخامس جولة فاصلة ضد بطل أوقيانوسيا.