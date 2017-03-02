«مختل عقلياً» يحاول دخول قمرة قيادة طائرة متجهة من فرنسا إلى المغرب

حاول شخص “تظهر عليه علامات المرض العقلي” الدخول إلى قمرة قيادة طائرة على متن رحلة جوية رابطة بين باريس والدار البيضاء، بحسب ما أعلنت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء، أمس.

وبحسب المعلومات الأولية للتحقيق، فإن الشخص البالغ 26 عاما توجه إلى مرحاض الطائرة خلال الرحلة “قبل أن يحاول ولوج قمرة القيادة”، وفق الوكالة التي نقلت بيانا صادرا عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أن ذلك التصرف “دفع الطاقم إلى توقيفه وإشعار السلطات الأمنية المختصة”، من دون ذكر تفاصيل عن الحادثة أو شركة الطيران المشغلة.

ولفتت المديرية العامة في بيانها إلى أن الشخص المذكور “كان يقيم بطريقة غير مشروعة في فرنسا، قبل أن يصاب مؤخرًا بمرض عقلي، وهو ما دفع بخاله إلى اصطحابه نحو المغرب على متن الطائرة”.

وبعد هبوط الطائرة في الدار البيضاء، “تم عرض المعني بالأمر (الشخص المعني) على المصحة الطبية في المطار، التي أكدت أنه يعاني من الخلل العقلي، وهو ما استوجب إيداعه مستشفى الأمراض العقلية والنفسية”، بحسب ما أوضح البيان نفسه.