صحيفة الشرق – العدد 1916 – نسخة جدة
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-٠٣)
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