الدبل ليس في أسعد أيامه
نادية الفواز
أنا.. ونحن..
مداولات
حنا بخير
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حظّي مايل من زمان مهما أسوّي ما يبان .
جاهزه للتصدير لليابان مقاومه للزلازل
كرآتين يا قلبي العنى كراتين وش ذنبي أنا ؟
هاذولي هم أصدقاء البيئه يا معوّد. .
يا هالبيئه إلّلي تجيب أصدقاء غصب .
لعبة الدومينوز ..
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قبل وبعد
صحيفة الشرق - العدد 1916 - نسخة الرياض
صحيفة الشرق - العدد 1916 - نسخة الدمام
صحيفة الشرق - العدد 1916 - نسخة جدة
«نجار» يعمل طبيب أسنان في مستوصف
حظّي مايل من زمان مهما أسوّي ما يبان .
جاهزه للتصدير لليابان مقاومه للزلازل
كرآتين يا قلبي العنى كراتين وش ذنبي أنا ؟
هاذولي هم أصدقاء البيئه يا معوّد. .
يا هالبيئه إلّلي تجيب أصدقاء غصب .
لعبة الدومينوز ..