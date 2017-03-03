محمد إبراهيم فايع
اتهام المجتمع ومنح الأعداء خدمة
محمد إبراهيم فايع
لايزال بعض الكتبة و«المتثيقفين» يتهم «المناهج الدراسية» في أنها من تصنع الإرهاب، وتفرخ الإرهابيين، وكأنه يتهم «الدولة» التي صنعت تلك المناهج، وأعدها خبراء سعوديون، ودرسها كل أبناء المجتمع السعودي الذين منهم الضابط والطبيب والطيار والعسكري والموظف والمدرس والشاعر والأديب والمثقف، بل من يتهمون المناهج الدراسية هم أنفسهم خريجو المناهج الدراسية! ومع ذلك فهم لا يكتفون باتهام المناهج الدراسية بل يمنحون خدمة «لأعداء الوطن» وأصحاب مشاريع تفتيت بلداننا فرصة الاستناد إلى أقوالهم حينما يتهمون «حلقات القرآن الكريم» وتحميلها التشدد وخروج الإرهابيين، بينما كل النوابغ الذين أصبحوا نجوماً في مناصبهم الوظيفية بالدولة، أو حققوا منجزات عالمية شرفت البلاد، وحازوا المراكز الأولى في المسابقات الدولية للعلوم والرياضيات، بل حتى من يقوم بمحاربة الإرهاب ويقدمون التضحيات للذود عن حدوده هم من نسيج هذا المجتمع ومن خريجي مدارسه ومناهجه وبعضهم ممن درسوا في حلقات القرآن الكريم وتخرجوا فيها، وصدقوني لو كان الإرهابيون درسوا في حلقات القرآن الكريم لامتلكوا فهماً دينياً يمنعهم من قتل إخوانهم المسلمين كما هم يفعلون، ولما خانوا أوطانهم، ولما خرجوا على ولاة أمرهم، لأن القرآن الكريم بما فيه من آيات وعبر وقصص يزرع الوسطية والاعتدال ويدفع المسلم إلى نبذ الغلو «قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم». والقرآن أتى لحماية العقل والفكر وحمل منهج الوسطية والاعتدال، كما أن الإرهاب لا علاقة له بالمناهج الدراسية، ومجرمو داعش النسبة الكبيرة فيهم أتت من آسيا من الشيشان وأوزبكستان وكازاخستان وغيرها من بلدان أوروبية ومن بلدان المغرب العربي، ومن بلدان عربية، وجميعهم لم يدرسوا في مدارسنا، ولم يتعلموا على مناهجنا الدراسية، وبالتأكيد لم يلتحقوا بحلقات القرآن الكريم عندنا، وبرغم هذا فهم من يقترف الجرائم الإرهابية في أوروبا وفي بلدانهم باسم الدين، والدين منهم براء، ولا يستبعد أحد أنهم صنيعة الغرب بالتحالف الشيطاني مع إيران التي لم تطلها أعمال إرهابية من هذه الجماعة الإرهابية التي طالت جرائمها كل بلد ما عداها، من هنا فإن تلك «الأسطوانة» التي لا يفتأ بعض «الكتبة» من ترديدها باتهام مناهجنا الدراسية وحلقات القرآن ودعشنة المجتمع السعودي، يجب أن يكفوا عن ترديدها وليستمعوا لحديث المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء إبراهيم التركي، الذي نفى صلة المناهج وحلقات القرآن والمساجد بالإرهابيين، وإذا ما خرجت مجموعة إرهابية من داعش أو القاعدة من بين أعضائها من ينتسب لبلدنا، أو لنفترض أنهم كانوا من طلبة مدارسنا أو من طلبة الحلقات القرآنية وبرروا أعمالهم الإرهابية بنصوص دينية يستندون عليها جهلاً بها وبدينهم، فإن ذلك لا يبرر لأحد أن يسوق الاتهامات تجاه مدارسنا ومناهجنا الدراسية، وحلقات القرآن ومجتمعنا مثلما يردد الأعداء، فبلدنا قام على الكتاب والسنة، وكلنا قرأ عن ذلك اللقاء التاريخي بين «الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبدالوهاب» الذي أسس لكيان يستمد منهجه من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وأن هذا الأساس هو منهج للدولة وأساس بقائها ولن تحيد عنه قيد أنملة، ودولتنا دولة سلفية تنهج ما كان عليه سلف الأمة والأئمة الكبار، وهو ما حرصت عليه، وسار على نفس المنهج ولاة أمرنا وفقهم الله، ورحم من مات منهم، وكذلك علماء البلد الربانيون الذين يحرصون على نقاء الدين من الانحرافات والتشويه.
أخي الكاتب الزميل في صحيفة الشرق الأستاذ محمَّد إبراهيم فايع: أحيِّيك زميلاً غيوراً على وطنه ومدافعاً عنه بقلمه وفكره، ولعلَّك أن تتقبَّل من زميلك أوَّل تعليقٍ على أولِّ مقالة لك بصدر رحب، فالمتحدِّث باسم وزارة الداخليَّة هو اللواء منصور التركي لا اللواء إبراهيم التركي، كما أنَّ هجومك على الكتَّاب وتجريحك لهم لأنَّهم أشاروا إلى تأثير المناهج الدراسيَّة ودور المدارس والجامعات وما ارتبط بها من معسكرات طلاَّبيَّة باسم التوعية الإسلاميَّة في الفترة الصحويَّة بما عانت منه بلادنا آنذاك من ظهور الفكر المتطرِّف الذي أثمر إرهاباً في الداخل وفي الخارج، ووجد من الإخوان المسلمين الذين لجؤوا إلى بلادنا وأنتجوا المتأخونين السعوديين رعايةً وله واحتضاناً له، ووجد من مشايخ الصحوة ومستثمريها رعاية وتمويلاً، أقول: إنِّ بناء مقالتك على إنكار ذلك تماماً إنَّما هو إنكار آخر لجهود الدولة في محاربة ذلك في المناهج والمدارس والمعسكرات والجامعات وفي تبنِّي هذا الفكر وفي تمويل أصحابه والتعاطف معه ومعهم، فلو رجعتَ لتصريحات الأمير نايف رحمه الله وغيره من مسؤولي الدولة وقياداتها لوجدتَ فيها ما يشير إلى ذلك، ولو رجعتَ لدراسات علميَّة وتقارير إشرافيَّة لتربويِّين ولباحثين لتبيَّنتَ ذلك، أقدِّر لك حماستك وغيرتك الوطنيَّة وأملي أن تنصف وطنك وبلادك في ضوئها ونبضاتها، تحيَّاتي لك أخي محمَّد فايع.
إذا طالب مواطن غيور على الوطن ومستقبل الوطن باستمرار التطوير والإرتقاء والإصلاج للمناهج أو غير المناهج مع عدم المسّ بالثوابت فيجب أن يُشكر لا أن يُتّهم بعدم الوطنية و لأن هذه التهمة استخدمها المتشددون والمتحجرون والمأزومون ضد تطور الوطن ،، اسطوانة التخوين لم تعد تُشترى بعد أن أصبح الحق بيّن والباطل بيّن للجميع ( إن أريد الا الإصلاح ما استطعت) وليس هناك شيء كامل بالكليّة .. الكاتب عمّم ، وما ينبغي له .. نسأل الله أن يحفظ بلدنا من الغشاشين والماكرين ، وأن يوفق محبي الوطن ، الراغبين في الإصلاح لما ينفع الناس وفيه خير للوطن والمواطنين ويؤدي لنهضة الوطن .