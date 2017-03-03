نجران: دورة تحدد آلية التعامل مع حالات العنف والإيذاء

نفذت صحة نجران ممثلة بلجنة الحماية من العنف والإيذاء بالمديرية، بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث ومستشفى الولادة والأطفال، دورة تدريبية عن آلية التعامل مع حالات العنف في المنشآت الصحية بعنوان «تنظيم التعامل مع حالات العنف والإيذاء بالمنشآت الصحية وآلية التقديم»، وذلك في قاعة التدريب والتعليم المستمر بالمستشفى لمدة يوم. واستهدفت الدورة أعضاء فرق ولجان الحماية من العنف والإيذاء للبالغين والمديرين الطبيين والمديرين المناوبين والاختصاصيين الاجتماعيين. وقدم الدورة منسق فريق لجنة الحماية من العنف والإيذاء بالمديرية، الذي أكد أهمية تطبيق التعليمات واللوائح والأنظمة الخاصة بتنظيم التعامل مع حالات العنف والإيذاء بالمنشآت الصحية الحكومية والأهلية والمعتمد من قبل وزارة الصحة، كذلك مساعدة المختصين في مجال العمل في العنف الأسري على القيام بأدوارهم المهنية، وشارك في هذه الدورة الرئيس التنفيذي بلجنة الحماية الاجتماعية في الشؤون الاجتماعية بالمنطقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (٧) بتاريخ (٠٣-٠٣-٢٠١٧)