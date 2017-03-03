حثّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على تعزيز المنظومة السياحية بالمنطقة، وسط المقومات البيئية والجغرافية والاقتصادية التي تحظى بها، وذلك بالتكامل وتضافر الجهود بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في ظل متابعة وإشراف الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس العام للهيئة.
جاء ذلك أثناء استقباله أعضاء الجمعية التعاونية للسياحة والتراث العمراني، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح أمس، حيث قدّم رئيس الجمعية حمد بن محمد آل منجم، شرحاً عن أهداف الجمعية، الرامية إلى التنشيط السياحي، والمحافظة على التراث، والمشاركة في تنظيم الأنشطة السياحية والمهرجانات.
أمير نجران يحث على تعزيز منظومة السياحة في المنطقة
حثّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على تعزيز المنظومة السياحية بالمنطقة، وسط المقومات البيئية والجغرافية والاقتصادية التي تحظى بها، وذلك بالتكامل وتضافر الجهود بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في ظل متابعة وإشراف الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس العام للهيئة.
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