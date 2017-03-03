مشروع لدراسة تكاليف إنتاج المياه

الرياض ـ الشرق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء مشروع دراسة تكاليف الإنتاج وتقدير الإيرادات لقطاع المياه مع شركة أرنست ويونغ.

وقال وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير المهندس منصور المشيطي، إن المشروع يهدف إلى معرفة تكاليف إنتاج المياه بدقة أكثر والإيرادات المتوقعة من مشاريع المياه في المملكة. وأبان أن المشروع يأتي ضمن أعمال الوزارة الرامية إلى الخصخصة، وبهدف رفع مستوى خدمات المياه للمستفيدين في المستقبل.

وبحسب الوزارة، فإن المشروع يستهدف تقدير تكاليف إنتاج المياه من المصدر حتى المستهلك، وسيكون إحدى أهم الدراسات التي تشجع على الاستثمار في قطاع المياه، إضافة إلى ذلك فإن تحديد الإيرادات المتوقعة السنوية سيكون من أسس بناء قيمة الاستثمار، بوصفه ضرورة لتحديد الفرصة المتاحة للقطاع الخاص، وسيكون داعماً لاستدامة الإمداد من المياه الصالحة للشرب في المستقبل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (٥) بتاريخ (٠٣-٠٣-٢٠١٧)