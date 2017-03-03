الغفيص يزور مراكز ماليزية معنية بالعمل والتنمية الاجتماعية

زار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أمس، عدداً من المراكز والمعاهد الماليزية التي تُعنَى بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية.

واستهل الوزير جولته بزيارة مركز إعادة التأهيل لذوي الإعاقة، حيث اطّلع على برامج التأهيل والتعليم المقدّمة إلى المستفيدين.

ويحوي المركز عدداً من المعامل الفنية المخصصة لتنمية مهارات المعاقين حسب اهتماماتهم ورغباتهم. وأبدى الدكتور الغفيص سروره بآلية عمل المركز والطرق الاحترافية التي ينتهجها.

فيما شكر مدير المركز الوزير على الزيارة، وقدم إليه لوحة تذكارية بهذه المناسبة رسمها أحد المستفيدين من خدمات المركز.

وشمِلَت جولة الغفيص المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية الذي يُعنَى بتطوير مهارات العاملين في القطاعات الصناعية، حيث استمع إلى شرحٍ موجزٍ عن أبرز المهام والمسؤوليات. ثم تجوّل بين أروقة المعامل والفصول، وتبادل أطراف الحديث مع الطلاب والمدربين، واستمع إلى تجربتهم. وزار الغفيص، لاحقاً، مركز التدريب والتكنولوجيا المتطورة الذي يركز على توفير العمالة الماهرة، وربطها بالتكنولوجيا الحديثة، حيث اطّلع على أقسام المركز، ومعامل التدريب المتقدم، ومن بينها معمل صيانة الطائرات. إلى ذلك؛ التقى الغفيص مدير عام المعهد الاجتماعي الماليزي، الذي تم تأسيسه بمبادرة من وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزية. وناقش اللقاء آليات تطوير الاختصاصيين الاجتماعيين، وسبل تعزيز المهارات في مجالي السياسة والرعاية الاجتماعيتين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (٣) بتاريخ (٠٣-٠٣-٢٠١٧)