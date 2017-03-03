إنشاء 4 مبانٍ نموذجية لـ «تنمية الأسرة» في الأحساء

كشف مدير عام جمعية التنمية الأسرية في الأحساء الدكتور خالد الحليبي، أن الجمعية تدرس حالياً إنشاء أربعة مبانٍ نموذجية للمراكز في مدينة المبرز والعيون والعمران والطرف، مبيناً أنه تم مخاطبة أمانة الأحساء لمنح كل مركز قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 2000 متر مربع.

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس إدارة الجمعية لمركز التنمية الأسرية في مدينة العمران وما حولها.

وأشاد الحليبي بما حققه مركز التنمية الأسرية في المدينة وما حولها من نسبة إنجاز عالية في مجال إصلاح ذات البين، مضيفاً أن هذه النسبة تعتبر من أعلى النسب على مستوى المملكة.

من جهته، ذكر مدير مركز العمران حجّي النجيدي، أن المركز يقدم خدماته لأكثر من 33 بلدة يتجاوز عدد سكانها أكثر من 200 ألف نسمة، مبيناً أن نسبة النجاح في المركز تجاوزت في العام الماضي أكثر من 71%.

وأضاف أن المركز يخطط لاستهداف فئة الشباب في مدارس البنين والبنات من خلال عقد المحاضرات وتقديم الاستشارات لهم، وفتح قنوات التواصل معهم لحل مشكلاتهم.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس مركز العمران المهندس عبدالله الشايب، أن المركز هو الوحيد على مستوى المراكز الذي يقوم جميع أعضائه من الاستشاريين والمصلحين والإداريين بخدمة المستفيدين دون أن يتقاضوا أي مقابل، وجميعهم متطوعون.

وحث رجال الأعمال وأهل الخير على دعم المركز من أجل القيام برسالته الإنسانية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (٨) بتاريخ (٠٣-٠٣-٢٠١٧)