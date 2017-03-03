«تعليم حائل» تكرم  342 متقاعداً من مشرفين ومعلمين وإداريين

كرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل 342 مشرفاً تربوياً ومعلماً وإدارياً متقاعداً من منسوبيها لعام 1437/ 1438هـ وذلك مساء أمس الأول، بالحفل التكريمي الذي أقيم بقصر أفراح (فرحتي) للاحتفالات.

وتنوعت فقرات الحفل الذي قدمه المشرف التربوي الأستاذ عبدالله صالح العماري والأستاذ عمر عاشق الهذال، استهلته آيات ألقاها القارئ أحمد طارق السيف، ثم كلمة المتقاعدين ألقاها جارالله اللحيدان قال فيها: «نوجه لهم تحية الاحترام والتقدير والعرفان على جهودهم التي أثرت الميدان التعليمي؛ من خلال مسيرتهم العطرة وتحملهم الأمانة لبناء المجتمع من خلال الرقي بأبنائنا لبناء مستقبل البلد، متمنيا لهم التوفيق والسداد بالمستقبل».

أعقبت ذلك قصيدة حمود سرهيد الفداع ومشاركة شعرية لعلي الرباح، وألقى المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني كلمة بهذه المناسبة، ثمن للمتقاعدين جهودهم الكبيرة في خدمة الميدان التعليمي والوطن، من خلال وقوفهم على إنتاج جيل يخدم نماء المملكة العربية السعودية، مبيناً أن حفل التكريم هو وقفة وفاء لمن يستحق الوفاء، متمنياً لهم التوفيق بحياتهم المستقبلية، مثمناً للقائمين على الحفل الجهود التي بذلوها لإنجاح الحفل.

وقبل الختام جاءت فقرة تكريم ذوي المتوفين من منسوبي التعليم للعام 1437/ 1438هـ، واختتم الحفل بتكريم المتقاعدين من مشرفين ومعلمين وإداريين.

حضر المناسبة المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية سعود بن فهيد العبده، ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية (بنين) يحيى بن صالح العماري، ومساعد المدير العام للخدمات المساندة عودة الشمري، ومديرو الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم بالمنطقة، وعدد من المشرفين التربويين والمحبين للمتقاعدين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (٧) بتاريخ (٠٣-٠٣-٢٠١٧)