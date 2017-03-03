فرق ميدانية لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في حائل

سخّرت أمانة منطقة حائل كافة كوادرها وإمكاناتها البشرية والآلية لمتابعة ورصد المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف السيول والعمل على تسهيل جريان المياه في بعض الشوارع، وذلك بعد أن شهدت منطقة حائل مساء أمس الأول هطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح سطحية على أرجاء المنطقة، فيما أثبتت المواقع المخدومة بشكبات تصريف السيول مدى جاهزيتها دون أن تسجل أي ملاحظات تذكر.

وأوضح مدير إدارة الإعلام رئيس المركز الإعلامي في أمانة منطقة حائل سعد الثويني لـ«الشرق»؛ أن مياه الأمطار تم تصريفها عبر قنوات تصريف السيول المخدومة بالشبكات، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية باشرت بعض المواقع التي لم تصلها شبكات تصريف السيول وقامت بتسهيل جريانها ولم تحدث أي أضرار أو تجمعات مياه تذكر ولله الحمد. وأكد «الثويني» أن غرفة عمليات الأمانة لم تتلق أي بلاغات عن تجمع مياه الأمطار داخل الأحياء أو المنازل سوى معالجة أربع أعمدة إنارة حدث فيها عطل كهربائي من الأمطار وتمت معالجتها على الفور.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (٧) بتاريخ (٠٣-٠٣-٢٠١٧)