محافظ القطيف يؤكد أهمية توعية المجتمع بوسائل السلامة

دشن محافظ القطيف خالد الصفيان في مقر المحافظة صباح أمس، انطلاق فعالية اليوم العالمي للدفاع المدني في المحافظة، تحت شعار «يداً بيد للوقاية من المخاطر»، بحضور مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد عيد بن سالم القحطاني، وعدد من الضباط والأفراد، إلى جانب عدد من طلاب المدارس ورياض الأطفال.

واستمع الصفيان إلى شرح مفصل عن استعدادات وخطط الدفاع المدني التوعوية والتثقيفية، وتسلم درعاً تذكارية بهذه المناسبة، وذلك تقديراً لدعمه الكامل لجهود الدفاع المدني.

‎وأشاد بالجهود التي تبذلها إدارة الدفاع المدني في المحافظة، مشدداً على أهمية توعية المجتمع بوسائل السلامة. وأشار الصفيان إلى أن الدفاع المدني يحظى بدعم سخي من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، وأمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (٦) بتاريخ (٠٣-٠٣-٢٠١٧)