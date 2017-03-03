رفعت قوات الأمن الخاصة من جاهزيتها في المرحلة ما قبل النهائية من التمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية «وطن 87»، المقام حالياً في مدينة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بقوات الطوارئ الخاصة في المدينة المنورة، بمشاركة قوات من جميع القطاعات الأمنية من منسوبي وزارة الداخلية.
وتمكنت القوات من الوصول إلى درجة عالية من التكامل والانسجام لتشكل على أرض الواقع قوة ردع متكاملة وعلى درجة عالية من الجاهزية وكفاءة الأداء. وتشارك قوات الأمن الخاصة ضمن كوكبة من القطاعات الأمنية بوحدات متخصصة على درجة عالية من المهارة والإتقان ذات تدريب تخصصي نوعي ومتقدم، كما تشارك بقوة من العمليات الخاصة وقوة من المدرعات والإسناد الناري، وقوة من إبطال وإزالة المتفجرات، وقوة من الشرطة العسكرية وقوات الدعم اللوجستي.
وصلت إلى درجة عالية من التكامل والانسجام مع «قطاعات الداخلية»
قوات الأمن الخاصة ترفع جاهزيتها في «وطن 87»
رفعت قوات الأمن الخاصة من جاهزيتها في المرحلة ما قبل النهائية من التمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية «وطن 87»، المقام حالياً في مدينة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بقوات الطوارئ الخاصة في المدينة المنورة، بمشاركة قوات من جميع القطاعات الأمنية من منسوبي وزارة الداخلية.
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