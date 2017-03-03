الرياض ـ الشرق

رفعت قوات الأمن الخاصة من جاهزيتها في المرحلة ما قبل النهائية من التمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية «وطن 87»، المقام حالياً في مدينة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بقوات الطوارئ الخاصة في المدينة المنورة، بمشاركة قوات من جميع القطاعات الأمنية من منسوبي وزارة الداخلية.

وتمكنت القوات من الوصول إلى درجة عالية من التكامل والانسجام لتشكل على أرض الواقع قوة ردع متكاملة وعلى درجة عالية من الجاهزية وكفاءة الأداء. وتشارك قوات الأمن الخاصة ضمن كوكبة من القطاعات الأمنية بوحدات متخصصة على درجة عالية من المهارة والإتقان ذات تدريب تخصصي نوعي ومتقدم، كما تشارك بقوة من العمليات الخاصة وقوة من المدرعات والإسناد الناري، وقوة من إبطال وإزالة المتفجرات، وقوة من الشرطة العسكرية وقوات الدعم اللوجستي.

1012771.jpg تدريب تخصصي نوعي ومتقدم 1012769.jpg قوة العمليات الخاصة 1012770.jpg جندي يستعرض مهاراته في الإنزال الجوي (واس) 1012767.jpg تنفيذ مهارات الاقتحام 1012768.jpg جاهزية عالية 1012804.jpg 1012808.jpg

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (٥) بتاريخ (٠٣-٠٣-٢٠١٧)