أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في سلاح المدفعية على وظائف برتبة «جندي»، وجندي أول».
وأوضحت أن القبول لحملة شهادات «الثانوية العامة» بجميع أقسامها و»الثانوية الصناعية» و»التجارية» و»الكفاءة المتوسطة» اعتباراً من 6/ 6/ 1438 هـ، إلى 24/ 6/ 1438 هـ، عن طريق الموقع الإلكتروني http; lfca. rslf.gov. sa، وذلك حسب الشروط المذكورة في الموقع.
بدء القبول والتسجيل في سلاح المدفعية
أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في سلاح المدفعية على وظائف برتبة «جندي»، وجندي أول».
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