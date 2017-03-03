توصيات بترشيد الإنفاق في الوحدات التدريبية التقنية

أوصى المشاركون في لقاء القيادات الميدانية للتدريب التقني والمهني بالمملكة، باعتماد مؤشرات قياس الأداء لعناصر العملية التدريبية وذلك من المتدربين والمدربين والبيئة التدريبية، ومراجعة وتطوير أداء أعمال التوجيه والإرشاد بكل وحدة تدريبية بمتابعة من إدارة الوحدة التدريبية، وتفعيل الزيارات الميدانية لقيادات الوحدات لكافة المعامل والورش التدريبية في كافة الأقسام، وترشيد الإنفاق لجميع الجوانب المالية، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية في الوحدات التدريبية، ووضع آلية يتم من خلالها انضباطية حضور المتدربين خصوصاً في الأسبوع الأول والأخير من الفصل التدريبي.

وكانت جلسات اللقاء التي اختتمت أعمالها في مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالدمام، ناقشت عدة مواضيع لضمان سير العملية التدريبية وجودة مخرجات التدريب التقني.

وناقش مديرو الإدارات العامة للتدريب التقني مواضيع الهيكل التنظيمي للإدارات العامة وإعادة الهيكلة بما يتوافق مع إدارات الوحدات التدريبية، ودور الإدارات خلال المرحلة المقبلة واعتماد صلاحيات ومهام جديدة لتلك الإدارات، وتفعيل المجالس الاستشارية.

كما ناقش عمداء الكليات التقنية مستجدات سير العملية التدريبية، وتطوير مؤشرات الأداء بالوحدة التدريبية، والعناصر التدريبية من المدرب والمتدرب والبيئة، والهيكل التنظيمي للكليات، وتشكيل لجنة من بعض عمداء الكليات وديوان المؤسسة لمراجعة الهيكل التنظيمي للكليات التقنية، وتطوير برامج التدريب التعاوني بالكليات التقنية مع القطاع الحكومي والخاص بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب برامج التوجيه والإرشاد وأهمية التغيير وتفعيل دور التوجيه بكافة الوحدات التدريبية، ووضع آلية لتنظيم التوجيه والإرشاد مع الميدان بمتابعة مدير أو عميد الوحدة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (٦) بتاريخ (٠٣-٠٣-٢٠١٧)