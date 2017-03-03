العيسى يشيد بجهود جامعة الإمام في تعليم «العربية» بإندونيسيا

نوه وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، بجهود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تعليم اللغة العربية في إندونيسيا وخدمة الإسلام، لافتاً إلى ما تقدمه من تسهيلاتٍ لمعهد العلوم الإسلامية والعربية التابع لها في جاكرتا ليؤدي رسالته.

وزار الوزير المعهد أمس.

وكان في استقباله مدير المعهد، الدكتور خالد الدهام، والملحق الثقافي السعودي في ماليزيا وإندونيسيا، الدكتور زايد الحارثي، ومستشار الوزير لشؤون التعاون الدولي، الدكتور سالم المالك.

وتجوّل العيسى في أقسام المعهد، واستمع إلى شرح عن دوره، والقاعات الدراسية فيه، واطّلع على عددٍ من مشاركات الطلاب.

وتحدث الدهام، في كلمةٍ خلال حفلٍ أقيم بهذه المناسبة، عن دور المعهد في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر اللغة العربية. وأشار إلى العلاقة القوية بين المعهد وجميع مؤسسات المجتمع الإندونيسي «حيث تمكن المعهد من الحصول على الاعتماد الأكاديمي ويعمل حالياً على المراحل الأخيرة للاعتماد المؤسسي».

فيما قدم قسم المِنح في المعهد تعريفاً بالطلاب الدارسين من خارج إندونيسيا.

وشكر العيسى كافة العاملين في المعهد على جهودهم المباركة، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد؛ لما يبذلونه من خدمةٍ للإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (٣) بتاريخ (٠٣-٠٣-٢٠١٧)