صاعقة تقتل ناقة في «خطة حائل»

نجا رجل في العقد الرابع من العمر من الموت، بعد أن ضربت صاعقة رعدية بالقرب من منزله في إحدى المزارع شرق مدينة الخطة الواقعة شمال حائل صباح أمس الأول.

وقال عبيد صالح الشمري لـ«الشرق»؛ إنه سمع دوي انفجار قوي جداً عندما كان يهم بالخروج من المنزل حوالي الساعة السابعة صباحاً لتفقد إبله القريبة من المنزل. وأضاف: «بعد خروجي شاهدت إحدى النوق ملقاة على الأرض، بينما بقية الإبل هربت إلى مكان آخر في الحظيرة»، مبيناً أن الطبيب البيطري التابع لزراعة مدينة الخطة قام بمعاينة الناقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن مدينة حائل شهدت، أمس الأول، هطول أمطار رعدية متفرقة، من متوسطة إلى غزيرة، وشملت قرى المنطقة الجنوبية «إنبوان، وضرغط، وضريغط»، وسالت على إثرها الأودية.

من جهته، حذر الدفاع المدني بحائل في وقت سابق، من الاقتراب من أماكن جريان السيول والأودية، وأهاب بالجميع توخي الحيطة واتباع سبل السلامة عند هطول الأمطار.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (٨) بتاريخ (٠٣-٠٣-٢٠١٧)