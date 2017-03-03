إتلاف طن خمور في خميس مشيط

ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة عسير بالتنسيق مع شرطة المنطقة مصنعين لتصنيع الخمور، وأتلفت نحو طن من الخمور عن طريق وحدة الضبط الإداري في شرطة محافظة خميس مشيط.أكد المتحدث الرسمي للهيئة في عسير الشيخ عوض الأسمري، تكامل الأدوار التعاونية والتنسيقية بين الهيئة والشرطة في المنطقة لمكافحة المسكرات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (٨) بتاريخ (٠٣-٠٣-٢٠١٧)