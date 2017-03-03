إنشاء مركز لتسليم أمتعة المسافرين خارج مطار المؤسس

أبرمت الخطوط الجوية العربية السعودية، بمشاركة مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة، عقد مشروع تنفيذ وإنشاء مركز لخدمات تسليم الأمتعة، وإنهاء إجراءات السفر بمدينة جدة، على أن يتم الانتهاء من بنائه خلال خمسة أشهر.

ويهدف المركز الذي سيُقام في حي الروضة على مساحة 2000 متر مربع إلى التسهيل على سكان مدينة جدة وزوارها، وخاصة الحجاج والمعتمرين، وتيسير حركة مغادرتهم وسفرهم من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي عبر تسليم أمتعتهم، وإنهاء إجراءات سفرهم خارج منطقة المطار قبل وقت كافٍ من السفر، إضافة إلى تخفيف الضغط على المطار وخاصة في أوقات المواسم.

وأوضح المستشار القانوني مساعد مدير مركز التكامل التنموي في إمارة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني، أن المشروع جاء عقب اجتماعات عُقدت بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بين الخطوط الجوية العربية السعودية، ومركز التكامل التنموي في الإمارة لبحث إمكانية إنشاء المشروع على غِرار ما تم إنشاؤه في مدينة الرياض، مشيراً إلى أن المسافر سواء كان زائراً، أو حاجاً، أو معتمراً، سيتمكن عند انتهاء المشروع من تسليم حقائبه في وقت مبكر، وإنهاء إجراءات سفره، مما سيخفف العبء على المطارات والمسافرين أيضاً خاصة خلال أوقات الذروة التي عادة ما تشهد ازدحاماً كبيراً.

يذكر أن توقيع عقد مشروع مركز خدمات تسليم الأمتعة وإنهاء إجراءات السفر يأتي مع اقتراب الانتهاء من مطار جدة الجديد، الأمر الذي سيرفع من أرقام وأعداد المسافرين، حيث أشارت آخر إحصائية أعلنتها إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، إلى أن العام الماضي شهد أكبر حركة نقل جوية يشهدها المطار منذ إنشائه بحجم حركة للمسافرين قارب 31 مليون مسافر، بزيادة مليون مسافر تقريباً مقارنة بعام 2015، وبواقع 30.093.747 مسافراً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (٥) بتاريخ (٠٣-٠٣-٢٠١٧)